Communication équine et chants Trio Venux Quai des Arts Argentan
Communication équine et chants Trio Venux Quai des Arts Argentan mardi 2 juin 2026.
Argentan
Communication équine et chants Trio Venux
Quai des Arts 1 Rue de la Feuille Argentan Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 14:00:00
fin : 2026-06-03 16:00:00
Date(s) :
2026-06-02 2026-06-03
Communication équine
et chants
Ateliers avec les actrices de Trio Venux et Bellini le cheval
Une initiation au chants du spectacle et à la communication avec le cheval.
Déambulation après l’atelier du mercredi. City Stade du quartier des Provinces
À partir de 7 ans. Gratuit, sur inscription
Dans le cadre des Provinces Créatives , partenariat culturel 2025-2027 .
Quai des Arts 1 Rue de la Feuille Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 39 69 00 contact@quaidesarts.fr
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English : Communication équine et chants Trio Venux
L’événement Communication équine et chants Trio Venux Argentan a été mis à jour le 2026-04-10 par Terres d’Argentan Intercom
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