Communication équine et chants Trio Venux Quai des Arts Argentan

Argentan

Communication équine et chants Trio Venux

Quai des Arts 1 Rue de la Feuille Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02 14:00:00

fin : 2026-06-03 16:00:00

Date(s) :

2026-06-02 2026-06-03

Communication équine

et chants

Ateliers avec les actrices de Trio Venux et Bellini le cheval

Une initiation au chants du spectacle et à la communication avec le cheval.

Déambulation après l’atelier du mercredi. City Stade du quartier des Provinces

À partir de 7 ans. Gratuit, sur inscription

Dans le cadre des Provinces Créatives , partenariat culturel 2025-2027 .

Quai des Arts 1 Rue de la Feuille Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 39 69 00 contact@quaidesarts.fr

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English : Communication équine et chants Trio Venux

L’événement Communication équine et chants Trio Venux Argentan a été mis à jour le 2026-04-10 par Terres d’Argentan Intercom