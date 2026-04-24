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Communication équine et chants Trio Venux Quai des Arts Argentan

Communication équine et chants Trio Venux Quai des Arts Argentan mardi 2 juin 2026.

Lieu : Quai des Arts

Adresse : 1 Rue de la Feuille

Ville : 61200 Argentan

Département : Orne

Début : mardi 2 juin 2026

Fin : mardi 2 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Argentan

Communication équine et chants Trio Venux

Quai des Arts 1 Rue de la Feuille Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 14:00:00
fin : 2026-06-03 16:00:00

Date(s) :
2026-06-02 2026-06-03

Communication équine
et chants
Ateliers avec les actrices de Trio Venux et Bellini le cheval
Une initiation au chants du spectacle et à la communication avec le cheval.
Déambulation après l’atelier du mercredi. City Stade du quartier des Provinces
À partir de 7 ans. Gratuit, sur inscription
Dans le cadre des Provinces Créatives , partenariat culturel 2025-2027   .

Quai des Arts 1 Rue de la Feuille Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 39 69 00  contact@quaidesarts.fr

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English : Communication équine et chants Trio Venux

L’événement Communication équine et chants Trio Venux Argentan a été mis à jour le 2026-04-10 par Terres d’Argentan Intercom

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