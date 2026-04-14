Le Rallye Jeunes, Maison du Citoyen, Argentan
Le Rallye Jeunes, Maison du Citoyen, Argentan mercredi 6 mai 2026.
Le Rallye Jeunes Mercredi 6 mai, 14h00 Maison du Citoyen Orne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-06T14:00:00+02:00 – 2026-05-06T16:00:00+02:00
Fin : 2026-05-06T14:00:00+02:00 – 2026-05-06T16:00:00+02:00
Enfourche ton vélo et pars à la recherche d’indices qui te mèneront à un quiz et des mini-défis. Les réponses te permettront de t’équiper de savoirs pour rouler en sécurité à vélo.
Inscription auprès du référent jeune de la Maison du Citoyen. Amenez votre vélo et casque, si vous en avez.
Sinon, prêt possible sur réservation une semaine en amont et dans la limite des disponibilités.
Maison du Citoyen 1 rue des pervenches – Argentan Argentan 61200 Orne Normandie
Challenge avec des défis pour apprendre à t’équiper et rouler en sécurité à vélo
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