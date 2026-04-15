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Reprend le guidon ! – Remise en selle (niveau 1), Parking derrière la Maison des Mots, Argentan

Reprend le guidon ! – Remise en selle (niveau 1), Parking derrière la Maison des Mots, Argentan

Reprend le guidon ! – Remise en selle (niveau 1), Parking derrière la Maison des Mots, Argentan mardi 5 mai 2026.

Lieu : Parking derrière la Maison des Mots

Adresse : 10 Rue des Flandres Argentan

Ville : 61200 Argentan

Département : Orne

Début : mardi 5 mai 2026

Fin : mardi 5 mai 2026

Reprend le guidon ! – Remise en selle (niveau 1) Mardi 5 mai, 14h00 Parking derrière la Maison des Mots Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-05T14:00:00+02:00 – 2026-05-05T16:00:00+02:00
Fin : 2026-05-05T14:00:00+02:00 – 2026-05-05T16:00:00+02:00

Une séance pratique d’apprentissage de vélo pour ceux qui n’ont pas pratiqué depuis un moment. Une éducatrice vélo vous propose des conseils pour s’y remettre et des exercices en milieu sécurisé pour retrouver confiance et renforcer vos capacités de maniement de vélo.

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Séance pratique d’apprentissage

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