Reprend le guidon ! – Remise en selle (niveau 1), Parking derrière la Maison des Mots, Argentan

Reprend le guidon ! – Remise en selle (niveau 1) Mardi 5 mai, 14h00 Parking derrière la Maison des Mots Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-05T14:00:00+02:00 – 2026-05-05T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-05T14:00:00+02:00 – 2026-05-05T16:00:00+02:00

Une séance pratique d’apprentissage de vélo pour ceux qui n’ont pas pratiqué depuis un moment. Une éducatrice vélo vous propose des conseils pour s’y remettre et des exercices en milieu sécurisé pour retrouver confiance et renforcer vos capacités de maniement de vélo.

Parking derrière la Maison des Mots 10 Rue des Flandres Argentan Argentan 61200 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 06 26 51 57 70 »}]

Séance pratique d’apprentissage