OBJECTIF AUTONOMIE : DEVIENS PRO DU VÉLO DANS ARGENTAN ! – Remise en selle (niveau 2), Devant l’église Saint Michel, Argentan
OBJECTIF AUTONOMIE : DEVIENS PRO DU VÉLO DANS ARGENTAN ! – Remise en selle (niveau 2), Devant l’église Saint Michel, Argentan jeudi 7 mai 2026.
OBJECTIF AUTONOMIE : DEVIENS PRO DU VÉLO DANS ARGENTAN ! – Remise en selle (niveau 2) Jeudi 7 mai, 14h00 Devant l’église Saint Michel Orne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-07T14:00:00+02:00 – 2026-05-07T16:00:00+02:00
Fin : 2026-05-07T14:00:00+02:00 – 2026-05-07T16:00:00+02:00
Après quelques exercices sur l’esplanade pour perfectionner notre maniement du vélo, on part dans les rues d’Argentan pour découvrir les aménagements cyclables et pratiquer les bons réflexes cyclistes dans la circulation. L’objectif – vous accompagner pour que vous gagniez en confiance et en autonomie en ville.
Amenez votre vélo et casque, si vous en avez. Sinon, prêt possible sur réservation une semaine en amont et dans la limite des disponibilités. Casque obligatoire.
Devant l’église Saint Michel 28 rue Jeanne d’Arc – Argentan Argentan 61200 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0626515770 »}]
Atelier de Remise en selle
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