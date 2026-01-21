La Balad’Orne Argentan
La Balad’Orne Argentan dimanche 10 mai 2026.
La Balad’Orne
Argentan Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 09:30:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Randonnée familiale encadrée.
Chaque participant s’engage à respecter le Code de la route et l’environnement. Le port du casque est obligatoire.
Départ libre à 9h30.
Distance 35 km
Sur inscription limité à 100 personnes. .
Argentan 61200 Orne Normandie contact@lornaise.fr
