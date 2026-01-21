La Balad’Orne

Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 09:30:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Randonnée familiale​ encadrée.

Chaque participant s’engage à respecter le Code de la route et l’environnement. Le port du casque est obligatoire.

Départ libre à 9h30.

Distance 35 km

Sur inscription limité à 100 personnes. .

Argentan 61200 Orne Normandie contact@lornaise.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Balad’Orne

L’événement La Balad’Orne Argentan a été mis à jour le 2026-01-21 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault