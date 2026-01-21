La Cycl’Orne

Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 07:30:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

La Cycl’Orne est une randonnée cyclo à allure libre sur un parcours de maximum 100 km au travers des superbes paysages normands., avec un dénivelé de 500 à 1 000 mètres (selon la distance).

Chaque participant s’engage à respecter le Code de la route et l’environnement. Le port du casque est obligatoire.​

> Inscription limité à 600 personnes

> Départ libre de 7h30 à 8h30

> Distance 50, 80 ou 100 km .

Argentan 61200 Orne Normandie +33 7 88 16 74 92 contact@lornaise.fr

