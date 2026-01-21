La Cycl’Orne Argentan
La Cycl’Orne Argentan samedi 9 mai 2026.
La Cycl’Orne
Argentan Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 07:30:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
La Cycl’Orne est une randonnée cyclo à allure libre sur un parcours de maximum 100 km au travers des superbes paysages normands., avec un dénivelé de 500 à 1 000 mètres (selon la distance).
Chaque participant s’engage à respecter le Code de la route et l’environnement. Le port du casque est obligatoire.
> Inscription limité à 600 personnes
> Départ libre de 7h30 à 8h30
> Distance 50, 80 ou 100 km .
Argentan 61200 Orne Normandie +33 7 88 16 74 92 contact@lornaise.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La Cycl’Orne
L’événement La Cycl’Orne Argentan a été mis à jour le 2026-01-21 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault