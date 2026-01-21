Cyclosportive L’Ornaise Argentan

Cyclosportive L’Ornaise

La cyclosportive l’Ornaise est située au sud de la région Normandie dans L’Orne. Le département, terre historique de cyclistes renommés, est fidèle à son image verte où il fait bon vivre.

C’est de la ville d’Argentan que les cyclistes s’élanceront pour rejoindre la cité de CARROUGES et son superbe château. Puis ils rejoindront les contreforts de la Suisse Normande, terrain d’entraînement de notre parrain Guillaume Martin (premier français du tour de France 2024) avant un retour par le lac de Sainte Croix de Rabodanges pour rejoindre enfin Argentan.

Le dénivelé positif de 1650 mètres est une bonne approche pour préparer les cyclosportives estivales des massifs français.

> Parcours vallonné de 140 km (25 km/h minimum).

> Sur inscription (plafonné à 1 000 participants). NB aucune inscription sur place.

> Avoir plus de 18 ans avant la date de l’édition de la cyclosportive (soit avant le 10/05/2026). .

