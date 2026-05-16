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Babel Café Italien Médiathèque François Mitterrand Argentan

Babel Café Italien Médiathèque François Mitterrand Argentan samedi 20 juin 2026.

Lieu : Médiathèque François Mitterrand

Adresse : 1,3 rue des Rédemptoristes

Ville : 61200 Argentan

Département : Orne

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Argentan

Babel Café Italien

Médiathèque François Mitterrand 1,3 rue des Rédemptoristes Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-09-19 11:00:00

Date(s) :
2026-06-20 2026-09-19

Babel Café Italien

Le temps d’une petite heure, venez progresser à l’oral et enrichir votre vocabulaire lors d’une discussion en Italien, pour pratiquer, mais aussi pour favoriser des rencontres de manière originale. Pas d’inscription, pas d’obligation… Vous venez, vous parlez ou vous écoutez tout simplement !

Médiathèque d’Argentan
Le 20 Juin et le 19 Septembre de 10h à 11h

adherent-mediatheque@terresdargentan.fr   .

Médiathèque François Mitterrand 1,3 rue des Rédemptoristes Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 67 02 50  animations-mediatheque@argentan-intercom.fr

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English : Babel Café Italien

L’événement Babel Café Italien Argentan a été mis à jour le 2026-05-19 par Terres d’Argentan Intercom

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