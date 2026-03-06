Balade nocturne

Halle du clos Menou Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 20:30:00

fin : 2026-08-04 22:30:00

Date(s) :

2026-08-04

Découvrez les espaces naturels d’Argentan au crépuscule Papillons de nuits, chouettes et chauves souris n’auront plus de secrets pour vous !

Mardi 4 août à 20h30

Argentan Halle du clos Menou

Tout public

Durée 2h

Réservation obligatoire

Gratuit .

Halle du clos Menou Argentan 61200 Orne Normandie +33 7 85 51 24 95 patrimoines@terresdargentan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade nocturne

L’événement Balade nocturne Argentan a été mis à jour le 2026-03-06 par Terres d’Argentan Intercom