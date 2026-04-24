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La Micro Folie musée numérique Espace Jean Moulin Argentan

La Micro Folie musée numérique Espace Jean Moulin Argentan mercredi 5 août 2026.

Lieu : Espace Jean Moulin

Adresse : 4 rue Charles Léandres

Ville : 61200 Argentan

Département : Orne

Début : mercredi 5 août 2026

Fin : samedi 29 août 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Argentan

Musée numérique Les bêtes se la racontent !  -Micro Folie

Espace Jean Moulin 4 rue Charles Léandres Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-04
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-04

Ce mois-ci, à la Micro-Folie Les bêtes se la racontent ! 
Les animaux des fables et des contes prennent vie à Micro-Folie !
Micro Folie, musée numérique d’Argentan Espace Jean Moulin
Musée numérique gratuit, accès libre
Ateliers gratuits, sur inscription   .

Espace Jean Moulin 4 rue Charles Léandres Argentan 61200 Orne Normandie +33 6 80 58 04 09  micro.folie@argentan.fr

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English : Musée numérique Les bêtes se la racontent !  -Micro Folie

L’événement Musée numérique Les bêtes se la racontent !  -Micro Folie Argentan a été mis à jour le 2026-04-17 par Terres d’Argentan Intercom

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