A vous de jouer Visites et jeux Musée Fernand Léger André Mare Musée Fernand Léger André Mare Argentan
A vous de jouer Visites et jeux Musée Fernand Léger André Mare Musée Fernand Léger André Mare Argentan jeudi 30 juillet 2026.
A vous de jouer Visites et jeux Musée Fernand Léger André Mare
Musée Fernand Léger André Mare 6 rue de l’hôtel de ville Argentan Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 11:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Une visite ponctuée de défis, une invitation à regarder autrement.
Utilisez nos kaléidoscopes œil de mouche pour observer de manière cubiste. Devinez ce que représente tel ou tel tableau ! Coloriez et composez pour comprendre les techniques des artistes.
Et pour finir, mettez-vous en scène pour reproduire l’atmosphère d’un tableau et repartez avec une photo souvenir insolite.
Droit d’entrée +2€ pour l’animation
Places limitées Réservation conseillée .
Musée Fernand Léger André Mare 6 rue de l’hôtel de ville Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 16 55 97 musee-leger-mare@argentan.fr
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L’événement A vous de jouer Visites et jeux Musée Fernand Léger André Mare Argentan a été mis à jour le 2026-03-20 par Terres d’Argentan Intercom