Balade nocturne au Clos Menou, Halle du Clos Menou, Argentan

Balade nocturne au Clos Menou Mardi 4 août, 20h30 Halle du Clos Menou Orne

Gratuit. Dès 8 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-04T20:30:00+02:00 – 2026-08-04T22:30:00+02:00

Fin : 2026-08-04T20:30:00+02:00 – 2026-08-04T22:30:00+02:00

Découvrez les espaces de nature d’Argentan au crépuscule : papillons de nuits, chouettes et chauves-souris n’auront plus de secrets pour vous ! Dès 8 ans.

Halle du Clos Menou Argentan Argentan 61200 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 67 12 48 »}]

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