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Balade nocturne au Clos Menou, Halle du Clos Menou, Argentan

Balade nocturne au Clos Menou, Halle du Clos Menou, Argentan

Balade nocturne au Clos Menou, Halle du Clos Menou, Argentan mardi 4 août 2026.

Lieu : Halle du Clos Menou

Adresse : Argentan

Ville : 61200 Argentan

Département : Orne

Début : mardi 4 août 2026

Fin : mardi 4 août 2026

Tarif : Gratuit. Dès 8 ans.

Balade nocturne au Clos Menou Mardi 4 août, 20h30 Halle du Clos Menou Orne

Gratuit. Dès 8 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-04T20:30:00+02:00 – 2026-08-04T22:30:00+02:00
Fin : 2026-08-04T20:30:00+02:00 – 2026-08-04T22:30:00+02:00

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