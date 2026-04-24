Balade nocturne au Clos Menou, Halle du Clos Menou, Argentan
Balade nocturne au Clos Menou, Halle du Clos Menou, Argentan mardi 4 août 2026.
Balade nocturne au Clos Menou Mardi 4 août, 20h30 Halle du Clos Menou Orne
Gratuit. Dès 8 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-04T20:30:00+02:00 – 2026-08-04T22:30:00+02:00
Fin : 2026-08-04T20:30:00+02:00 – 2026-08-04T22:30:00+02:00
Découvrez les espaces de nature d’Argentan au crépuscule : papillons de nuits, chouettes et chauves-souris n’auront plus de secrets pour vous ! Dès 8 ans.
Halle du Clos Menou Argentan Argentan 61200 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 67 12 48 »}]
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