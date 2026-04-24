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Boîte à souvenirs Place du marché Argentan

Boîte à souvenirs Place du marché Argentan samedi 13 juin 2026.

Lieu : Place du marché

Adresse : Chapelle Saint-Nicolas

Ville : 61200 Argentan

Département : Orne

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Argentan

Boîte à souvenirs

Place du marché Chapelle Saint-Nicolas Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 17:00:00
fin : 2026-06-24 19:00:00

Date(s) :
2026-06-13 2026-06-24

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Place du marché Chapelle Saint-Nicolas Argentan 61200 Orne Normandie +33 6 88 97 54 67 

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English : Boîte à souvenirs

L’événement Boîte à souvenirs Argentan a été mis à jour le 2026-04-07 par Terres d’Argentan Intercom

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