Boîte à souvenirs Place du marché Argentan

Argentan

Boîte à souvenirs

Place du marché Chapelle Saint-Nicolas Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 17:00:00

fin : 2026-06-24 19:00:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-24

Créez une petite maquette qui raconte un grand moment de votre vie. À partir de 12 ans. .

Place du marché Chapelle Saint-Nicolas Argentan 61200 Orne Normandie +33 6 88 97 54 67

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Boîte à souvenirs

L’événement Boîte à souvenirs Argentan a été mis à jour le 2026-04-07 par Terres d’Argentan Intercom