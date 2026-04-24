Atelier Touche à tout Argentan
Atelier Touche à tout Argentan mercredi 10 juin 2026.
Argentan
Atelier Touche à tout
Rue des Anciens Combattants Argentan Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 10:00:00
fin : 2026-06-10 11:00:00
Date(s) :
2026-06-10
Un moment de partage parent- enfant pour découvrir les textures. 18-mois 5 ans .
Rue des Anciens Combattants Argentan 61200 Orne Normandie +33 6 88 97 54 67
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English : Atelier Touche à tout
L’événement Atelier Touche à tout Argentan a été mis à jour le 2026-04-07 par Terres d’Argentan Intercom
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