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Atelier Touche à tout Argentan

Atelier Touche à tout Argentan mercredi 10 juin 2026.

Adresse : Rue des Anciens Combattants

Ville : 61200 Argentan

Département : Orne

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Argentan

Atelier Touche à tout

Rue des Anciens Combattants Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 10:00:00
fin : 2026-06-10 11:00:00

Date(s) :
2026-06-10

Un moment de partage parent- enfant pour découvrir les textures. 18-mois 5 ans   .

Rue des Anciens Combattants Argentan 61200 Orne Normandie +33 6 88 97 54 67 

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English : Atelier Touche à tout

L’événement Atelier Touche à tout Argentan a été mis à jour le 2026-04-07 par Terres d’Argentan Intercom

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