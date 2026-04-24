Argentan

Atelier Touche à tout

Rue des Anciens Combattants Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 10:00:00

fin : 2026-06-10 11:00:00

Date(s) :

2026-06-10

Un moment de partage parent- enfant pour découvrir les textures. 18-mois 5 ans .

Rue des Anciens Combattants Argentan 61200 Orne Normandie +33 6 88 97 54 67

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English : Atelier Touche à tout

L’événement Atelier Touche à tout Argentan a été mis à jour le 2026-04-07 par Terres d’Argentan Intercom