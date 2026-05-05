Quand les animaux nous font du bien Rencontre conférence avec Laurence Paoli Médiathèque François Mitterrand Argentan

Argentan

Quand les animaux nous font du bien Rencontre conférence avec Laurence Paoli

Médiathèque François Mitterrand 1,3 rue des Rédemptoristes Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 15:00:00

fin : 2026-06-13 16:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Remettant en cause certitudes et idées reçues, Laurence Paoli nous prouve que nous avons encore beaucoup à apprendre des animaux qui partagent nos vies.

Laurence Paoli s’est livrée à une véritable enquête afin de démontrer que le fait de côtoyer des animaux familiers nous est bénéfique de mille et une manières, qu’il s’agisse de la présence apaisante de ceux dits de compagnie ou bien du recours à la médiation animale pour améliorer l’état de personnes malades, soulager celles atteintes de troubles du comportement, aider à la réinsertion de détenus ou encore rassurer des enfants victimes de maltraitance.

Après des études de droit et de marketing, Laurence Paoli entre en 1990 au Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN) pour y créer et y diriger le premier service de communication spécialisé dans la conservation de la biodiversité animale au sein des quatre parcs animaliers de l’établissement.

En 2001, elle quitte le MNHN et fonde Urban Nomad, cabinet de conseil en communication spécialisé dans les Sciences de la Vie et de la Terre et collabore avec des fondations, des associations, des parcs animaliers, des maisons d’édition et des instituts de recherche.

En 2019, elle met sa société en sommeil pour se consacrer à l’écriture d’ouvrages de vulgarisation scientifique. .

Médiathèque François Mitterrand 1,3 rue des Rédemptoristes Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 67 02 50 animations-mediatheque@argentan-intercom.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Quand les animaux nous font du bien Rencontre conférence avec Laurence Paoli

L’événement Quand les animaux nous font du bien Rencontre conférence avec Laurence Paoli Argentan a été mis à jour le 2026-04-29 par Terres d’Argentan Intercom