Babel Café Allemand Médiathèque François Mitterrand Argentan

Argentan

Babel Café Allemand

Médiathèque François Mitterrand 1,3 rue des Rédemptoristes Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-09-12 11:00:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-09-12

Le temps d’une petite heure, venez progresser à l’oral et enrichir votre vocabulaire lors d’une discussion en Allemand, pour pratiquer, mais aussi pour favoriser des rencontres de manière originale. Pas d’inscription, pas d’obligation… Vous venez, vous parlez ou vous écoutez tout simplement ! .

Médiathèque François Mitterrand 1,3 rue des Rédemptoristes Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 67 02 50 animations-mediatheque@argentan-intercom.fr

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English : Babel Café Allemand

L’événement Babel Café Allemand Argentan a été mis à jour le 2026-04-28 par Terres d’Argentan Intercom