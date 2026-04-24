Trio Olifan Quai des Arts Argentan

Argentan

Trio Olifan

Parc François Doubin 1-3 rue des Redemptoristes Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 15:00:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

Trio Olifan

Ti Canaille

Concert jeune public

Guidés par les étoiles où tous les rêves se chantent, le groupe nous fait naviguer

au gré des courants et styles musicaux en tirant sur les cordes, en sifflant à tous vents

à la découverte de trésors d’instruments ! Sur scène, les quatre multi-instrumentistes

chanteurs mettent leur complicité musicale au service d’un concert jeune public d’une

grande richesse accompagnée d’une énergie communicative.

Un spectacle enthousiasmant.

Parc François-Doubin (repli à la médiathèque François Mitterand si intempéries)

Gratuit, accès libre, tout public. .

Parc François Doubin 1-3 rue des Redemptoristes Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 67 02 50 adherent-mediatheque@terresdargentan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Trio Olifan

L’événement Trio Olifan Argentan a été mis à jour le 2026-04-15 par Terres d’Argentan Intercom