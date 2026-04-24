Trio Olifan Quai des Arts Argentan
Trio Olifan Quai des Arts Argentan mercredi 26 août 2026.
Argentan
Trio Olifan
Parc François Doubin 1-3 rue des Redemptoristes Argentan Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 15:00:00
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
Trio Olifan
Ti Canaille
Concert jeune public
Guidés par les étoiles où tous les rêves se chantent, le groupe nous fait naviguer
au gré des courants et styles musicaux en tirant sur les cordes, en sifflant à tous vents
à la découverte de trésors d’instruments ! Sur scène, les quatre multi-instrumentistes
chanteurs mettent leur complicité musicale au service d’un concert jeune public d’une
grande richesse accompagnée d’une énergie communicative.
Un spectacle enthousiasmant.
Parc François-Doubin (repli à la médiathèque François Mitterand si intempéries)
Gratuit, accès libre, tout public. .
Parc François Doubin 1-3 rue des Redemptoristes Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 67 02 50 adherent-mediatheque@terresdargentan.fr
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English : Trio Olifan
L’événement Trio Olifan Argentan a été mis à jour le 2026-04-15 par Terres d’Argentan Intercom
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