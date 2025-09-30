Scènes Ouvertes 2025 2026 Concerts gratuits Groupe Amateurs Quai des Arts Argentan

Scènes Ouvertes 2025 2026 Concerts gratuits Groupe Amateurs

Quai des Arts 1 Rue de la Feuille Argentan Orne

Début : 2026-08-28 18:00:00

La Ville d’Argentan et le Quai des Arts renouvellent les soirées Scènes Ouvertes à destination des musiciens amateurs.

Plusieurs groupes montent sur scène et se succèdent pour partager leur univers musical. Reprises, compositions originales, chant solo ou groupes instrumentaux le croisement des genres est au rendez-vous !

Le programme détaillé de chaque soirée sera dévoilé quelques semaines avant les concerts.

Scène Ouverte novembre 2025

Candidatures jusqu’au 30 septembre 2025

Scène en Soleil, août 2026

Candidatures plus d’informations prochainement

Renseignements et candidatures

www.quaidesarts.fr 02 33 39 69 00 .

Quai des Arts 1 Rue de la Feuille Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 39 69 00 contact@quaidesarts.fr

