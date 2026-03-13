À la découverte d’Argentan Place du marché Argentan

À la découverte d’Argentan

Place du marché Chapelle Saint-Nicolas Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 14:30:00

fin : 2026-08-25 16:00:00

Date(s) :

2026-08-25

Partez à la découverte d’Argentan à travers son histoire et son patrimoine disparu.

Des ruelles anciennes aux vestiges des remparts, en passant par la plus vieille maison de la ville et le logis seigneurial, plongez dans le passé de cette cité pleine de caractère.

La balade se termine en beauté avec une vue panoramique sur Argentan depuis la majestueuse tour Marguerite.

Une visite entre mémoire, architecture et histoire vivante.

Mardi 25 août à 14h30

Chapelle Saint-Nicolas Place du marché Argentan

Tout public à partir de 8 ans

Durée 1h30

Réservation obligatoire

Tarifs: 3€/adulte 2€/réduit (demandeurs d’emploi) gratuit pour les de 18 ans .

Place du marché Chapelle Saint-Nicolas Argentan 61200 Orne Normandie +33 7 85 51 24 95 patrimoines@terresdargentan.fr

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English : À la découverte d’Argentan

L’événement À la découverte d’Argentan Argentan a été mis à jour le 2026-03-13 par Terres d’Argentan Intercom