Le sac à dos de l’histoire (jeu de piste) Placedu marché Argentan

Argentan

Début : 2026-07-31 10:30:00

fin : 2026-07-31 12:00:00

2026-07-31

Et si l’Histoire devenait un jeu d’enfant ?

Partez pour une expérience ludique et insolite un jeu de piste à travers la Ville d’Argentan.

Au fil du parcours, vous explorerez ses lieux emblématiques tout en récoltant de précieuses informations historiques… qui pourraient bien vous servir pour la fin du jeu !

Entre codes à déchiffrer, cadenas à ouvrir et orientation grâce au plan, laissez-vous guider par votre curiosité et vivez la ville autrement.

Une aventure culturelle, conviviale et pleine de surprises vous attend !

Vendredi 31 juillet à 10h30

Tout public à partir de 8 ans

5€ par personnes 3€ Réduit pour les 12-18 ans Gratuit pour les moins de 12 ans.

Sur réservation obligatoire .

