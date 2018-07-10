Festival Les Arts J’entends Hommage chorégraphique et sensible à Freddie Mercury Argentan
Festival Les Arts J’entends Hommage chorégraphique et sensible à Freddie Mercury Argentan vendredi 10 juillet 2026.
Argentan
Festival Les Arts J’entends Hommage chorégraphique et sensible à Freddie Mercury
Place du Docteur Couinaud Argentan Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:00:00
fin : 2026-07-10 18:50:00
Date(s) :
2026-07-10
Le 24 novembre 1991, Farrokh Bulsara
décède des suites du SIDA.
Trente ans plus tard, l’équipe masculine de
majorettes Queen-A-Man, menée par leur
capitaine bretonne, décide de lui rendre
hommage et crée un spectacle en son
honneur.
Élégamment vêtus, moustaches et bâtons
au vent, ils dédient leur show à Farrohk,
mieux connu sous le nom de Freddie
Mercury, chanteur et leader charismatique
du mythique groupe de rock Queen.
Freddie Mercury, fi gure hors norme, avait
seulement 45 ans quand il s’est éteint.
Notre joyeuse équipe se balade joliment
aux alentours des 50 ans un hommage
par des fans pas tout jeunes… mais pas si
vieux
Tout public.
50 min
Vendredi 10 juillet 18h
Parvis de l’hôtel de ville .
Place du Docteur Couinaud Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 36 40 03 festival.lesartsjentends@argentan.fr
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English : Festival Les Arts J’entends Hommage chorégraphique et sensible à Freddie Mercury
L’événement Festival Les Arts J’entends Hommage chorégraphique et sensible à Freddie Mercury Argentan a été mis à jour le 2026-06-12 par Terres d’Argentan Intercom
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