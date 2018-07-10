Festival Les Arts J’entends Hommage chorégraphique et sensible à Freddie Mercury Argentan vendredi 10 juillet 2026.

Argentan

Festival Les Arts J’entends Hommage chorégraphique et sensible à Freddie Mercury

Place du Docteur Couinaud Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 18:00:00

fin : 2026-07-10 18:50:00

Date(s) :

2026-07-10

Le 24 novembre 1991, Farrokh Bulsara

décède des suites du SIDA.

Trente ans plus tard, l’équipe masculine de

majorettes Queen-A-Man, menée par leur

capitaine bretonne, décide de lui rendre

hommage et crée un spectacle en son

honneur.

Élégamment vêtus, moustaches et bâtons

au vent, ils dédient leur show à Farrohk,

mieux connu sous le nom de Freddie

Mercury, chanteur et leader charismatique

du mythique groupe de rock Queen.

Freddie Mercury, fi gure hors norme, avait

seulement 45 ans quand il s’est éteint.

Notre joyeuse équipe se balade joliment

aux alentours des 50 ans un hommage

par des fans pas tout jeunes… mais pas si

vieux

Tout public.

50 min

Vendredi 10 juillet 18h

Parvis de l’hôtel de ville .

Place du Docteur Couinaud Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 36 40 03 festival.lesartsjentends@argentan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Les Arts J’entends Hommage chorégraphique et sensible à Freddie Mercury

L’événement Festival Les Arts J’entends Hommage chorégraphique et sensible à Freddie Mercury Argentan a été mis à jour le 2026-06-12 par Terres d’Argentan Intercom