Argentan

Festival Les Arts J’entends spectacle Pelat

4 Rue Charlotte Corday Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:30:00

fin : 2026-07-10 21:15:00

Date(s) :

2026-07-10

Pelat, c’est le silence, l’attente, la force,

la tension, la participation magique

et spontanée. Pelat, c’est la poésie

du corps. Pelat, c’est l’innovation, le

mouvement, l’action collective. Pelat,

c’est une démarche risquée, sincère,

différente, singulière et osée.

Un spectacle original qui réunit la danse,

le théâtre et le cirque. Une création

d’auteur basée sur l’étude du corps,

le mouvement, le comportement des

êtres humains, le travail artisanal et les

traditions.

Pelat est le premier spectacle en solo

de Joan Català. C’est un retour naturel

vers des techniques artisanales et

des souvenirs personnels. Une action

unique qui évolue comme le résultat de

l’interaction avec le spectateur.

Tout public.

45 min.

Vendredi 10 juillet 19h30

Parking du gymnase André-Jidouard .

4 Rue Charlotte Corday Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 36 40 03 festival.lesartsjentends@argentan.fr

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English : Festival Les Arts J’entends spectacle Pelat

L’événement Festival Les Arts J’entends spectacle Pelat Argentan a été mis à jour le 2026-06-13 par Terres d’Argentan Intercom