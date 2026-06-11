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Festival Les Arts J’entends spectacle Pelat Argentan

Festival Les Arts J’entends spectacle Pelat Argentan vendredi 10 juillet 2026.

Adresse : 4 Rue Charlotte Corday

Ville : 61200 Argentan

Département : Orne

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Argentan

Festival Les Arts J’entends spectacle Pelat

4 Rue Charlotte Corday Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:30:00
fin : 2026-07-10 21:15:00

Date(s) :
2026-07-10

Pelat, c’est le silence, l’attente, la force,
la tension, la participation magique
et spontanée. Pelat, c’est la poésie
du corps. Pelat, c’est l’innovation, le
mouvement, l’action collective. Pelat,
c’est une démarche risquée, sincère,
différente, singulière et osée.
Un spectacle original qui réunit la danse,
le théâtre et le cirque. Une création
d’auteur basée sur l’étude du corps,
le mouvement, le comportement des
êtres humains, le travail artisanal et les
traditions.
Pelat est le premier spectacle en solo
de Joan Català. C’est un retour naturel
vers des techniques artisanales et
des souvenirs personnels. Une action
unique qui évolue comme le résultat de
l’interaction avec le spectateur.
Tout public.
45 min.

Vendredi 10 juillet 19h30
Parking du gymnase André-Jidouard   .

4 Rue Charlotte Corday Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 36 40 03  festival.lesartsjentends@argentan.fr

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English : Festival Les Arts J’entends spectacle Pelat

L’événement Festival Les Arts J’entends spectacle Pelat Argentan a été mis à jour le 2026-06-13 par Terres d’Argentan Intercom

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