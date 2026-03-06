Les rues se racontent Place du marché Argentan
Début : 2026-07-10 14:30:00
fin : 2026-07-10 16:30:00
2026-07-10
Suivez notre guide conférencière pour une promenade à travers les noms des rues d’Argentan.
Derrière chaque nom se cache une histoire ancienne, une activité disparue ou le souvenir d’un personnage célèbre. La toponymie devient notre fil conducteur pour comprendre comment on se repérait autrefois.
Une visite pleine d’anecdotes pour redécouvrir la ville autrement !
Vendredi 10 juillet à 14h30
Chapelle Saint-Nicolas Place du marché Argentan
Tout public à partir de 8 ans
Durée 1h30
Réservation obligatoire
Tarifs: 3€/adulte 2€/réduit (demandeurs d’emploi) gratuit pour les de 18 ans .
Place du marché Chapelle Saint-Nicolas Argentan 61200 Orne Normandie +33 7 85 51 24 95 patrimoines@terresdargentan.fr
