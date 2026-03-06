Les rues se racontent Place du marché Argentan

Les rues se racontent

Suivez notre guide conférencière pour une promenade à travers les noms des rues d’Argentan.

Derrière chaque nom se cache une histoire ancienne, une activité disparue ou le souvenir d’un personnage célèbre. La toponymie devient notre fil conducteur pour comprendre comment on se repérait autrefois.

Une visite pleine d’anecdotes pour redécouvrir la ville autrement !

Tout public à partir de 8 ans

Durée 1h30

Réservation obligatoire

Tarifs: 3€/adulte 2€/réduit (demandeurs d’emploi) gratuit pour les de 18 ans .

Place du marché Chapelle Saint-Nicolas Argentan 61200 Orne Normandie +33 7 85 51 24 95 patrimoines@terresdargentan.fr

