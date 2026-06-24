Festival Les Arts j’Entends Argentan
vendredi 10 juillet 2026 · Argentan
Informations pratiques
Argentan
Festival Les Arts j’Entends
Argentan Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-10
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-10
Les Arts J’Entends revient pour sa 9ème édition ! Préparez-vous à découvrir de nouvelles compagnies et des propositions artistiques aussi variées qu’étonnantes ! Gratuit, pour tous, il saura répondre aux envies de tous !
Le programme complet est à retrouver sur www.laje.fr. .
Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 36 40 03 service.evenementiel@argentan.fr
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English : Festival Les Arts j’Entends
L’événement Festival Les Arts j’Entends Argentan a été mis à jour le 2026-06-24 par Terres d’Argentan Intercom
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