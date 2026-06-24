Informations pratiques

Argentan

Festival Les Arts j’Entends

Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-10

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-10

Les Arts J’Entends revient pour sa 9ème édition ! Préparez-vous à découvrir de nouvelles compagnies et des propositions artistiques aussi variées qu’étonnantes ! Gratuit, pour tous, il saura répondre aux envies de tous !

Le programme complet est à retrouver sur www.laje.fr. .

Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 36 40 03 service.evenementiel@argentan.fr

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English : Festival Les Arts j’Entends

L’événement Festival Les Arts j’Entends Argentan a été mis à jour le 2026-06-24 par Terres d’Argentan Intercom