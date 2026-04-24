Exposition Loup-y-es-tu ? de Fabien Tabur Argentan
Exposition Loup-y-es-tu ? de Fabien Tabur Argentan mercredi 1 juillet 2026.
Argentan
Exposition Loup-y-es-tu ? de Fabien Tabur
Rue des Anciens Combattants Argentan Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-01
fin : 2026-09-10
Date(s) :
2026-07-01
LOUP-Y-ES-TU ?
Paysages fragmentés
———————-
Promenons-nous dans les bois,
Pendant que le loup n’y est pas,
Si le loup y était, il nous mangerait !
Cette comptine enfantine a bercé nos enfances bien que le loup ne soit plus une menace pour la plupart d’entre nous. À quoi nous renvoie aujourd’hui ce loup dangereux ? Est-ce seulement au prédateur qui risquerait de manger nos bêtes ou nous-même ?
Cette exposition propose une déambulation aux milieux d’estampes représentant la campagne. Au détour d’images de végétaux luxuriants, le visiteur est invité à se pencher sur les mélanges qui façonnent nos paysages. La modernité y est représentée par les machines devenues nos outils quotidiens. Les traces du passé paysan restent visibles dans certains usages comme la récolte des pommes ou le poulailler domestique. Le moderne et l’ancien cohabitent avec des animaux et des végétaux exotiques, domestiques
et sauvages. Toutes ces facettes de nos paysages contemporains forment des ensembles complexes. Comment lire aujourd’hui ces paysages fragmentés qui nous entourent ? Comment s’orienter dans la forêt
de la modernité ? Fabien Tabur .
Rue des Anciens Combattants Argentan 61200 Orne Normandie +33 6 88 97 54 67 exposition@argentan.fr
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English : Exposition Loup-y-es-tu ? de Fabien Tabur
L’événement Exposition Loup-y-es-tu ? de Fabien Tabur Argentan a été mis à jour le 2026-04-10 par Terres d’Argentan Intercom
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