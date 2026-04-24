La Micro Folie Animal imaginaire Espace Jean Moulin Argentan

Argentan

Atelier dessin à l’encre de chine Animal imaginaire Micro Folie

Espace Jean Moulin 4 rue Charles Léandres Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-01 10:30:00

fin : 2026-07-31 12:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Ce mois-ci, à la Micro-Folie Des animaux très symboliques

Le musée numérique de la Micro-Folie vous invite à découvrir les

symboles des animaux dans l’histoire de l’art, dans son nouveau

lieu permanent à l’Espace Jean Moulin Argentan.

Animal imaginaire

Atelier dessin à l’encre de chine

À partir de simples tâches d’encre, imaginez votre animal fantastique en

laissant le hasard guider votre création.

Tout public, sur inscription

Dates disponibles prochainement. .

Espace Jean Moulin 4 rue Charles Léandres Argentan 61200 Orne Normandie +33 6 80 58 04 09 micro.folie@argentan.fr

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English : Atelier dessin à l’encre de chine Animal imaginaire Micro Folie

L’événement Atelier dessin à l’encre de chine Animal imaginaire Micro Folie Argentan a été mis à jour le 2026-04-17 par Terres d’Argentan Intercom