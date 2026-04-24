La Micro Folie Animal imaginaire Espace Jean Moulin Argentan
La Micro Folie Animal imaginaire Espace Jean Moulin Argentan mercredi 1 juillet 2026.
Argentan
Atelier dessin à l’encre de chine Animal imaginaire Micro Folie
Espace Jean Moulin 4 rue Charles Léandres Argentan Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-01 10:30:00
fin : 2026-07-31 12:00:00
Date(s) :
2026-07-01
Ce mois-ci, à la Micro-Folie Des animaux très symboliques
Le musée numérique de la Micro-Folie vous invite à découvrir les
symboles des animaux dans l’histoire de l’art, dans son nouveau
lieu permanent à l’Espace Jean Moulin Argentan.
Animal imaginaire
Atelier dessin à l’encre de chine
À partir de simples tâches d’encre, imaginez votre animal fantastique en
laissant le hasard guider votre création.
Tout public, sur inscription
Dates disponibles prochainement. .
Espace Jean Moulin 4 rue Charles Léandres Argentan 61200 Orne Normandie +33 6 80 58 04 09 micro.folie@argentan.fr
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English : Atelier dessin à l’encre de chine Animal imaginaire Micro Folie
L’événement Atelier dessin à l’encre de chine Animal imaginaire Micro Folie Argentan a été mis à jour le 2026-04-17 par Terres d’Argentan Intercom
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