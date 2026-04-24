La Micro Folie Musée numérique Espace Jean Moulin Argentan

Argentan

Musée numérique Des animaux très symboliques Micro-Folie

Espace Jean Moulin 4 rue Charles Léandres Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-01

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-01

Ce mois-ci, à la Micro-Folie Des animaux très symboliques

Le musée numérique de la Micro-Folie vous invite à découvrir les

symboles des animaux dans l’histoire de l’art, dans son nouveau

lieu permanent à l’Espace Jean Moulin Argentan.

Musée numérique gratuit, accès libre

Ateliers gratuits, sur inscription

Dates disponibles prochainement .

Espace Jean Moulin 4 rue Charles Léandres Argentan 61200 Orne Normandie +33 6 80 58 04 09 micro.folie@argentan.fr

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English : Musée numérique Des animaux très symboliques Micro-Folie

L’événement Musée numérique Des animaux très symboliques Micro-Folie Argentan a été mis à jour le 2026-04-17 par Terres d’Argentan Intercom