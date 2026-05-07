Animation passante à Argentan. Livre et jeux dans la rue Argentan
Animation passante à Argentan. Livre et jeux dans la rue Argentan vendredi 24 juillet 2026.
Argentan
Animation passante à Argentan. Livre et jeux dans la rue
Dans les rues d’Argentan Argentan Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 10:00:00
fin : 2026-08-25 11:30:00
Date(s) :
2026-07-24 2026-08-18 2026-08-21 2026-08-25 2026-08-28
Livre et jeux dans la rue
Animation passante à Argentan
Cet été, les médiathécaires sortent des murs pour venir à votre rencontre. Livres
et jeux s’installent sur vos lieux de vie, pour s’évader le temps d’une histoire, se laisser
porter par sa curiosité pour une partie, et repartir avec plein d’idées à explorer !
Place du Marché
Mardi 7 juillet, de 10h à 11h30
Clos Menou, parcours santé
Vendredi 10 juillet, de 14h30 à 16h30
Plan d’eau
Vendredi 17 juillet, de 14h30 à 16h30
Aire de jeux, Vallée d’Auge
(derrière la Maison du Citoyen)
Mardi 21 juillet, de 10h à 11h30
Clos Menou, parcours santé
Vendredi 24 juillet, de 14h30 à 16h30
Place du Marché
Mardi 18 août, de 10h à 11h30
Belle Étoile
Vendredi 21 août, de 14h30 à 16h30
City Stade, Provinces
Mardi 25 août, de 10h à 11h30
Plan d’eau
Vendredi 28 août, de 14h30 à 16h30
Tout public, libre accès
Date complémentaires sur
www.mediatheques.terresdargentan.fr .
Dans les rues d’Argentan Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 67 02 50 animations-mediatheque@terresdargentan.fr
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English : Animation passante à Argentan. Livre et jeux dans la rue
L’événement Animation passante à Argentan. Livre et jeux dans la rue Argentan a été mis à jour le 2026-05-07 par Terres d’Argentan Intercom
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