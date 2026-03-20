A vous de jouer Visites et jeux Musée Fernand Léger André Mare Musée Fernand Léger André Mare Argentan

A vous de jouer Visites et jeux Musée Fernand Léger André Mare

Musée Fernand Léger André Mare 6 rue de l’hôtel de ville Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 11:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Une visite ponctuée de défis, une invitation à regarder autrement.

Utilisez nos kaléidoscopes œil de mouche pour observer de manière cubiste. Devinez ce que représente tel ou tel tableau ! Coloriez et composez pour comprendre les techniques des artistes.

Et pour finir, mettez-vous en scène pour reproduire l’atmosphère d’un tableau et repartez avec une photo souvenir insolite.

Droit d’entrée +2€ pour l’animation

Places limitées Réservation conseillée .

Musée Fernand Léger André Mare 6 rue de l’hôtel de ville Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 16 55 97 musee-leger-mare@argentan.fr

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L’événement A vous de jouer Visites et jeux Musée Fernand Léger André Mare Argentan a été mis à jour le 2026-03-20 par Terres d’Argentan Intercom