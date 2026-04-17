A6el | Festival Europavox 2026 Place du 1er Mai Clermont-Ferrand

Clermont-Ferrand

A6el | Festival Europavox 2026

Place du 1er Mai Festival Europavox Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 124 – 124 – 44 EUR

Tarif réduit

Offre de lancement !

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

A6el est un jeune artiste de rap suisse de 20 ans, originaire de Renens. À travers des textes introspectifs et mélancoliques, il explore ses expériences personnelles en jouant sur le contraste entre nostalgie et productions aux sonorités plus joyeuses.

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Place du 1er Mai Festival Europavox Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 90 04 06 accueil@europavox.com

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English :

A6el is a 20-year-old Swiss rap artist from Renens. Through introspective, melancholy lyrics, he explores his personal experiences, playing on the contrast between nostalgia and happier-sounding productions.

L’événement A6el | Festival Europavox 2026 Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-04-10 par Clermont Auvergne Volcans