A6el | Festival Europavox 2026 Place du 1er Mai Clermont-Ferrand
A6el | Festival Europavox 2026 Place du 1er Mai Clermont-Ferrand vendredi 26 juin 2026.
Clermont-Ferrand
A6el | Festival Europavox 2026
Place du 1er Mai Festival Europavox Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : 124 – 124 – 44 EUR
Tarif réduit
Offre de lancement !
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
A6el est un jeune artiste de rap suisse de 20 ans, originaire de Renens. À travers des textes introspectifs et mélancoliques, il explore ses expériences personnelles en jouant sur le contraste entre nostalgie et productions aux sonorités plus joyeuses.
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Place du 1er Mai Festival Europavox Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 90 04 06 accueil@europavox.com
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English :
A6el is a 20-year-old Swiss rap artist from Renens. Through introspective, melancholy lyrics, he explores his personal experiences, playing on the contrast between nostalgia and happier-sounding productions.
L’événement A6el | Festival Europavox 2026 Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-04-10 par Clermont Auvergne Volcans
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