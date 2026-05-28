AAARG ! Le microbiote festif La Cour des Trois Coquins Scène vivante Clermont-Ferrand
vendredi 20 novembre 2026 · La Cour des Trois Coquins Scène vivante · Clermont-Ferrand
Informations pratiques
Clermont-Ferrand
AAARG ! Le microbiote festif
La Cour des Trois Coquins Scène vivante 12 Rue Agrippa d’Aubigné Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20 20:00:00
fin : 2026-11-21 21:00:00
Date(s) :
2026-11-20 2026-11-21
Une fête féministe, queer et déjantée pour questionner nos façons de danser, de faire corps et de vivre ensemble.
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La Cour des Trois Coquins Scène vivante 12 Rue Agrippa d’Aubigné Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 42 66 11 cour3coquins@ville-clermont-ferrand.fr
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English :
A feminist, queer, and off-the-wall party that challenges the ways we dance, experience our bodies, and live together.
L’événement AAARG ! Le microbiote festif Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-08-26 par Clermont Auvergne Volcans
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