AGENDA · Toulouse
ABAL + Cridatz – Festival Occitania X Taquin, Le Taquin, Toulouse
vendredi 9 octobre 2026 · Le Taquin · Toulouse
Informations pratiques
ABAL + Cridatz – Festival Occitania X Taquin Vendredi 9 octobre, 20h00 Le Taquin Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-09T20:00:00+02:00 – 2026-10-09T23:59:00+02:00
Fin : 2026-10-09T20:00:00+02:00 – 2026-10-09T23:59:00+02:00
Le Taquin 23 Rue des Amidonniers, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.festivaloccitania.com »}, {« type »: « email », « value »: « contacte@festivaloccitania.com »}]
Festival Occitania 2026 X Taquin
Emilie Bosc – IEO 31
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