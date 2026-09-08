ABAL + Cridatz – Festival Occitania X Taquin, Le Taquin, Toulouse

Informations pratiques

ABAL + Cridatz – Festival Occitania X Taquin Vendredi 9 octobre, 20h00 Le Taquin Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-09T20:00:00+02:00 – 2026-10-09T23:59:00+02:00

Fin : 2026-10-09T20:00:00+02:00 – 2026-10-09T23:59:00+02:00

Le Taquin 23 Rue des Amidonniers, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.festivaloccitania.com »}, {« type »: « email », « value »: « contacte@festivaloccitania.com »}]

Festival Occitania 2026 X Taquin

Emilie Bosc – IEO 31