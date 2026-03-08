ABBA FEVER ZENITH DE PAU Pau

ABBA FEVER

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques

7 artistes/musiciens sur scène 2 heures de concert

le meilleur d’ABBA depuis ABBA

En reproduisant fidèlement l’oeuvre du quatuor légendaire ABBA le concert hommage ABBA FEVER, haut en couleur, replonge le public dans l’euphorie des années disco.

Récompensé à plusieurs reprises, le groupe ABBAFEVER replonge le public dans les années Disco ! Avec plus de 100 concerts par an à travers toute l’Europe, ABBA FEVER, est inconstablement le groupe N°1 reproduisant l’oeuvre le plus fidèlement du célèbre quatuor musiciens en Live ! ABBA FEVER, le meilleur d’ABBA depuis ABBA ! .

English : ABBA FEVER

