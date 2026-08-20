Abbaye de Lavaudieu – Visite du Logis Abbatial, Abbaye de Lavaudieu, Lavaudieu

Informations pratiques

Abbaye de Lavaudieu – Visite du Logis Abbatial Dimanche 20 septembre, 09h00 Abbaye de Lavaudieu Haute-Loire

groupe limité à 10 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Partie privée de l’Abbaye de Lavaudieu

Logis de l’Abbesse : vieille cuisine , boiseries, plafonds à la fançaise, parquets marquetés au motif d’Aramberg, la chambre du Cardinal, …vous découvrirez le lieu d’habitation des Abbesses

Cloître : découverte depuis la galerie supérieure

Jardins suspendus : ils donnent sur un rempart au dessus d la Senouire

Pour en savoir plus, consultez le blog :

abbayedelavaudieu.blogspot.fr, Histoire d’une famille et d’un lieu

Abbaye de Lavaudieu Le Bourg, 43100 Lavaudieu, France Lavaudieu 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33471764600 https://abbayedelavaudieu.fr [{« type »: « phone », « value »: « 06 73 98 80 09 »}] [{« link »: « http://abbayedelavaudieu.blogspot.fr »}] Édifié en 1067 par Robert de Turlande, fondateur de l’abbaye de La Chaise-Dieu, ce prieuré se développe peu à peu sur cette terre qui s’appelait au départ Saint André de Comps puis Vallis Dei et enfin Lavaudieu. Au début du XVIIIe siècle, le prieuré est élevé au rang d’abbaye. Mais le monastère connaît de graves difficultés financières et quand arrive la Révolution, il n’y a plus que treize religieuses. Elles sont chassées, les bâtiments conventuels sont vendus comme biens nationaux, la flèche du clocher abattue.

L’église Saint-André comporte un étonnant clocher octogonal tronqué et une nef ornée de belles peintures murales du XIVe siècle dont la célèbre “Mort noire”.

Partie privée de l’Abbaye de Lavaudieu

©Joël Lahaye