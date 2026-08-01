Informations pratiques

Lavaudieu

Mythopoesis Lilas Pham, peinture à l’huile

Salle Vally Lavaudieu Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 11:00:00

fin : 2026-08-31 18:00:00

Date(s) :

2026-08-26

MYTHOPOESIS présenté par Lilas Pham, peinture à l’huile

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Salle Vally Lavaudieu 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 46 00

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English :

MYTHOPOESIS presented by Lilas Pham, oil painting

L’événement Mythopoesis Lilas Pham, peinture à l’huile Lavaudieu a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne