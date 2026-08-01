Informations pratiques

Lavaudieu

Formes & Couleurs Christiane RAVOUX et Dominique MICHALON, sculpture et peinture

Salle Vally Lavaudieu Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12

fin : 2026-08-17

Date(s) :

2026-08-12

Formes & Couleurs par Christiane RAVOUX et Dominique MICHALON, sculpture et peinture

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Salle Vally Lavaudieu 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 46 00

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English :

Shapes & Colors by Christiane RAVOUX and Dominique MICHALON, sculpture and painting

L’événement Formes & Couleurs Christiane RAVOUX et Dominique MICHALON, sculpture et peinture Lavaudieu a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne