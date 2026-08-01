Formes & Couleurs Christiane RAVOUX et Dominique MICHALON, sculpture et peinture Lavaudieu
mercredi 12 août 2026 · Lavaudieu
Informations pratiques
Lavaudieu
Formes & Couleurs Christiane RAVOUX et Dominique MICHALON, sculpture et peinture
Salle Vally Lavaudieu Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-17
Date(s) :
2026-08-12
Formes & Couleurs par Christiane RAVOUX et Dominique MICHALON, sculpture et peinture
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Salle Vally Lavaudieu 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 46 00
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English :
Shapes & Colors by Christiane RAVOUX and Dominique MICHALON, sculpture and painting
L’événement Formes & Couleurs Christiane RAVOUX et Dominique MICHALON, sculpture et peinture Lavaudieu a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
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