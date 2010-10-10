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Concert de choro brésilien en duo Otavio Menezes et Jérôme Bigliardi Le Bourg Lavaudieu

Concert de choro brésilien en duo Otavio Menezes et Jérôme Bigliardi Le Bourg Lavaudieu vendredi 14 août 2026.

Lieu : Le Bourg

Adresse : Cloître de Lavaudieu

Ville : 43100 Lavaudieu

Département : Haute-Loire

Début : vendredi 14 août 2026

Fin : vendredi 14 août 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 10 10 10

Lavaudieu

Concert de choro brésilien en duo Otavio Menezes et Jérôme Bigliardi

Le Bourg Cloître de Lavaudieu Lavaudieu Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:30:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Deux musiciens, Otavio Menezes à la guitare 7 cordes et Jérôme Bigliardi à la flûte traversière vous proposent un rendez-vous autour du choro brésilien.
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Le Bourg Cloître de Lavaudieu Lavaudieu 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 46 00 

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English :

Two musicians, Otavio Menezes on 7-string guitar and Jérôme Bigliardi on transverse flute, offer a rendezvous with Brazilian choro.

L’événement Concert de choro brésilien en duo Otavio Menezes et Jérôme Bigliardi Lavaudieu a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne