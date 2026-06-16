Marché des Métiers d’art et Artisanat Lavaudieu mercredi 19 août 2026.

Lavaudieu

Marché des Métiers d’art et Artisanat

Entrée du village Lavaudieu Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 17:00:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Les marchés avec LozArt Auvergne de cet été

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Entrée du village Lavaudieu 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 03 88 57 31

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English :

This Summer’s Markets with LozArt Auvergne

L’événement Marché des Métiers d’art et Artisanat Lavaudieu a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne