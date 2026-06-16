Marché des Métiers d’art et Artisanat Lavaudieu
Marché des Métiers d’art et Artisanat Lavaudieu mercredi 19 août 2026.
Lavaudieu
Marché des Métiers d’art et Artisanat
Entrée du village Lavaudieu Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 17:00:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Les marchés avec LozArt Auvergne de cet été
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Entrée du village Lavaudieu 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 03 88 57 31
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English :
This Summer’s Markets with LozArt Auvergne
L’événement Marché des Métiers d’art et Artisanat Lavaudieu a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
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