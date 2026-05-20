60 ème édition Festival de la Chaise–Dieu Leçons de ténèbres La Ménestrandise Le Bourg Lavaudieu

Lavaudieu

60 ème édition Festival de la Chaise–Dieu Leçons de ténèbres La Ménestrandise

Le Bourg Eglise de Lavaudieu Lavaudieu Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 21:00:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

À l’occasion du 60ème anniversaire du Festival de La Chaise-Dieu et du 300ème anniversaire de la mort de M-R De Lalande, La Ménestrandise réunit 5 musiciennes autour d’un programme d’une profonde intensité spirituelle.

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Le Bourg Eglise de Lavaudieu Lavaudieu 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 01 16

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English :

To mark the 60th anniversary of the Festival de La Chaise-Dieu and the 300th anniversary of the death of M-R De Lalande, La Ménestrandise brings together 5 musicians for a program of profound spiritual intensity.

L’événement 60 ème édition Festival de la Chaise–Dieu Leçons de ténèbres La Ménestrandise Lavaudieu a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne