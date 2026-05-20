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Redwood Factory Le Bourg Lavaudieu

Redwood Factory Le Bourg Lavaudieu samedi 8 août 2026.

Lieu : Le Bourg

Adresse : Cloître de Lavaudieu

Ville : 43100 Lavaudieu

Département : Haute-Loire

Début : samedi 8 août 2026

Fin : samedi 8 août 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 6 6 6

Lavaudieu

Redwood Factory

Le Bourg Cloître de Lavaudieu Lavaudieu Haute-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 20:30:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Redwood Factory Duo de blues-folk de Clermont-Ferrand
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Le Bourg Cloître de Lavaudieu Lavaudieu 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 46 00 

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English :

Redwood Factory ? Blues-folk duo from Clermont-Ferrand

L’événement Redwood Factory Lavaudieu a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne

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