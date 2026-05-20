Redwood Factory Le Bourg Lavaudieu

Lavaudieu

Redwood Factory

Le Bourg Cloître de Lavaudieu Lavaudieu Haute-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 20:30:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Redwood Factory Duo de blues-folk de Clermont-Ferrand

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Le Bourg Cloître de Lavaudieu Lavaudieu 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 46 00

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English :

Redwood Factory ? Blues-folk duo from Clermont-Ferrand

L’événement Redwood Factory Lavaudieu a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne