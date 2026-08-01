Informations pratiques

Lavaudieu

Sérénité Nathalie Pezzoli, sculpture

Salle Vally Lavaudieu Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 10:30:00

fin : 2026-08-24 18:30:00

Date(s) :

2026-08-19

Sérénité Nathalie Pezzoli, sculpture

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Salle Vally Lavaudieu 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 46 00

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English :

Sérénité by Nathalie Pezzoli, sculpture

L’événement Sérénité Nathalie Pezzoli, sculpture Lavaudieu a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne