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AGENDA · Lavaudieu

Sérénité Nathalie Pezzoli, sculpture Lavaudieu

mercredi 19 août 2026 · Lavaudieu

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
lundi 24 août 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
Salle Vally
Ville
43100 Lavaudieu
Département
Haute-Loire
Tarif

Lavaudieu

Sérénité Nathalie Pezzoli, sculpture

Salle Vally Lavaudieu Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 10:30:00
fin : 2026-08-24 18:30:00

Date(s) :
2026-08-19

Sérénité Nathalie Pezzoli, sculpture
  .

Salle Vally Lavaudieu 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 46 00 

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English :

Sérénité by Nathalie Pezzoli, sculpture

L’événement Sérénité Nathalie Pezzoli, sculpture Lavaudieu a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne

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