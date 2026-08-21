Abbaye Saint-Jean-des-Vignes : Premières montées dans la façade sur le temps du chantier, Abbaye de Saint-Jean-des-Vignes, Soissons

Informations pratiques

Abbaye Saint-Jean-des-Vignes : Premières montées dans la façade sur le temps du chantier 19 et 20 septembre Abbaye de Saint-Jean-des-Vignes Aisne

limité à 8 personnes par montées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Inscriptions uniquement à partir du 01/09/2026 et au 03 23 93 30 56

Inscriptions obligatoires et passeports à retirer au CIAP. Enfants à partir de 12 ans.

Rendre le monument aux Soissonnais, et ce sur le temps du chantier de restauration, cela a toujours été l’engagement du maitre d’œuvre et du maitre d’ouvrage. Nous vous invitons à un parcours en lisière du chantier, entre les deux clochers, au niveau de la galerie des apôtres,

Possibilité de rencontrer quelques compagnons au pied du massif !

Prévoir de bonnes chaussures, casque fourni.

Abbaye de Saint-Jean-des-Vignes 8 Rue Saint Jean, 02200 Soissons, France Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France 0323933056 https://www.soissons-villerscotterets-tourisme.com/a-voir-a-faire/culture-et-patrimoine/lieux-de-visite/PCUPIC0020010453_abbaye-saint-jean-des-vignes [{« type »: « phone », « value »: « 03 23 93 30 56 »}] Avec ses flèches qui percent le ciel à plus de 75 mètres, on la confond souvent avec la cathédrale. Fondée au XIe siècle, cette abbaye fut l’une des plus riches du Moyen-âge. De cet édifice ne subsistent que l’élégante façade mais aussi, intacts, le réfectoire des moines, le cloître et les dépendances. Le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine est installé dans l’ancien logis de l’Abbé entièrement restauré. A la périphérie d’une maquette translucide d’un bel effet décoratif de l’abbaye Saint-Jean-des-Vignes, des panneaux explicatifs donnent les clefs de la compréhension de la ville et de son patrimoine. Parking gratuit

Nous vous invitons à un parcours en lisière du chantier, entre les deux clochers, au niveau de la galerie des apôtres, Possibilité de rencontrer quelques compagnons au pied du massif !

©ville Soissons