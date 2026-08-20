Parcours Baludik : Soissons de l’Occupation à la Libération, Mairie de Soissons, Soissons
vendredi 18 septembre 2026 · Mairie de Soissons · Soissons
Informations pratiques
Parcours Baludik : Soissons de l’Occupation à la Libération 18 – 20 septembre Mairie de Soissons Aisne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T00:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:30:00+02:00
L’Office National des Combattants et des Victimes de Guerre (ONaCVG), l’Inspection académique de l’Aisne et le Service patrimoine de la ville de Soissons vous proposent de découvrir l’histoire de la Ville de Soissons pendant la Seconde Guerre mondiale !
Découvrez les lieux importants de la ville sous occupation allemande, avec ses résistants et ses Justes parmi les Nations qui ont sauvé des vies au péril de la leur, jusqu’aux joies de la Libération.
Laissez-vous guider par les indices et résolvez les énigmes !
Pour débuter le parcours, rendez-vous à l’angle de la mairie et de la rue de la Paix, au niveau du passage piétons.
Pour accéder au parcours, téléchargez gratuitement l’application mobile Baludik.
Mairie de Soissons Place de l’hotel de ville soissons Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France https://baludik.fr/parcours/3406-soissons-de-loccupation-a-la-liberation/
L’Office National des Combattants et des Victimes de Guerre (ONaCVG), l’Inspection académique de l’Aisne et le Service patrimoine de la ville de Soissons vous proposent de découvrir l’histoire de la …
©ONaCVG
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