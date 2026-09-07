Promenade nocturne : lueurs d’histoire, le patrimoine fragilisé, Hôtel de Ville, 02200 Soissons, Soissons
vendredi 18 septembre 2026 · Hôtel de Ville, 02200 Soissons · Soissons
Informations pratiques
Promenade nocturne : lueurs d’histoire, le patrimoine fragilisé Vendredi 18 septembre, 20h00 Hôtel de Ville, 02200 Soissons Aisne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00
Certains sites et monuments de Soissons ont été un jour distingués par une protection au titre des Monuments historiques ! Et même le centre-ville ! Mais quelles en sont les raisons ? Suivez les pas des guides qui emmènent les marcheurs de la traditionnelle rando Ufolep pour le découvrir !
En partenariat avec l’Ufolep 02 dans le cadre de la Fête de la randonnée.
RV sur la place de l’Hôtel de Ville, inscriptions à partir de 19h45.
Hôtel de Ville, 02200 Soissons Place de l’Hôtel de Ville, 02200 Soissons Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France
Certains sites et monuments de Soissons ont été un jour distingués par une protection au titre des Monuments historiques ! Et même le centre-ville ! Mais quelles en sont les raisons ?
ville Soissons
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