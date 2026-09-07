UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Soissons

Promenade nocturne : lueurs d’histoire, le patrimoine fragilisé, Hôtel de Ville, 02200 Soissons, Soissons

vendredi 18 septembre 2026 · Hôtel de Ville, 02200 Soissons · Soissons

Promenade nocturne : lueurs d’histoire, le patrimoine fragilisé, Hôtel de Ville, 02200 Soissons, Soissons

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
Hôtel de Ville, 02200 Soissons
Adresse
Place de l'Hôtel de Ville, 02200 Soissons
Ville
02200 Soissons
Département
Aisne

Promenade nocturne : lueurs d’histoire, le patrimoine fragilisé Vendredi 18 septembre, 20h00 Hôtel de Ville, 02200 Soissons Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

Certains sites et monuments de Soissons ont été un jour distingués par une protection au titre des Monuments historiques ! Et même le centre-ville ! Mais quelles en sont les raisons ? Suivez les pas des guides qui emmènent les marcheurs de la traditionnelle rando Ufolep pour le découvrir !
En partenariat avec l’Ufolep 02 dans le cadre de la Fête de la randonnée.
RV sur la place de l’Hôtel de Ville, inscriptions à partir de 19h45.

Hôtel de Ville, 02200 Soissons Place de l’Hôtel de Ville, 02200 Soissons Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France
Certains sites et monuments de Soissons ont été un jour distingués par une protection au titre des Monuments historiques ! Et même le centre-ville ! Mais quelles en sont les raisons ?

ville Soissons

À voir aussi à Soissons (Aisne)