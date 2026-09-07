Visite sensorielle au musée, Musée d’art et d’histoire Saint-Léger, Soissons

Informations pratiques

Visite sensorielle au musée 19 et 20 septembre Musée d’art et d’histoire Saint-Léger Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:15:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00

Utilisez quatre de vos sens pour découvrir les œuvres du musée de façon ludique. Un amusement pour petits et grands !

Musée d’art et d’histoire Saint-Léger 2 Rue de la Congrégation, 02200 Soissons, France Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France 0323933050 https://www.ville-soissons.fr/loisirs-culture-sport/les-musees-de-soissons-514.html L’abbaye tient son nom de l’évêque d’Autun, Saint-Léger, martyrisé au VIIe siècle, dont la mère s’était retirée à l’abbaye Notre-Dame de Soissons. Fondée en 1139, l’abbaye fait suite à une communauté de chanoines séculiers dont la plus ancienne mention remonte à 1070. Ne manquez pas le cloitre dans le plus pur style gothique, doté de riches décorations, ainsi que la crypte et sa chapelle.

Utilisez quatre de vos sens pour découvrir les œuvres du musée de façon ludique. Un amusement pour petits et grands !

©ville Soissons