Nos églises méconnues : Circuit en car, Abbaye de Saint-Jean-des-Vignes, Soissons

Informations pratiques

Nos églises méconnues : Circuit en car Samedi 19 septembre, 09h30 Abbaye de Saint-Jean-des-Vignes Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Nombreuses sont les communes soissonnaises à posséder une église non protégée au titre des monuments historiques. Celles-ci font néanmoins partie du patrimoine monumental des communes. Nous vous proposons une excursion en car pour les découvrir, certaines auront leurs portes ouvertes.

Abbaye de Saint-Jean-des-Vignes 8 Rue Saint Jean, 02200 Soissons, France Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France 0323933056 https://www.soissons-villerscotterets-tourisme.com/a-voir-a-faire/culture-et-patrimoine/lieux-de-visite/PCUPIC0020010453_abbaye-saint-jean-des-vignes Avec ses flèches qui percent le ciel à plus de 75 mètres, on la confond souvent avec la cathédrale. Fondée au XIe siècle, cette abbaye fut l’une des plus riches du Moyen-âge. De cet édifice ne subsistent que l’élégante façade mais aussi, intacts, le réfectoire des moines, le cloître et les dépendances. Le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine est installé dans l’ancien logis de l’Abbé entièrement restauré. A la périphérie d’une maquette translucide d’un bel effet décoratif de l’abbaye Saint-Jean-des-Vignes, des panneaux explicatifs donnent les clefs de la compréhension de la ville et de son patrimoine. Parking gratuit

Nombreuses sont les communes soissonnaises à posséder une église non protégée au titre des monuments historiques. Celles-ci font néanmoins partie du patrimoine monumental des communes.

©ville Soissons