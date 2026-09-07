Exposition : dans l’intimité de l’orgue de la cathédrale, Cathédrale de Soissons, Soissons

Informations pratiques

Exposition : dans l’intimité de l’orgue de la cathédrale 19 et 20 septembre Cathédrale de Soissons Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’Association des Amis des Orgues poursuit ses actions de sensibilisation autour du grand orgue. Venez découvrir l’exposition de photographies dédiée aux blessures du Grand Orgue, touché par la tempête Egon en 2017.

RV à l’entrée de la nef

Cathédrale de Soissons 23 rue des Déportés et Fusillés, 02200 Soissons, France Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France 0323531036 https://www.soissons.catholique.fr Construite à la fin du XIIe siècle, la nef et le chœur s’élèvent au XIIIe siècle dans un style gohique classique. Reconstruite après la Première Guerre dans l’esprit de la cathédrale médiévale, possède un mobilier intéressant du XVIIe siècle aux années 30.

L’Association des Amis des Orgues poursuit ses actions de sensibilisation autour du grand orgue. Venez découvrir l’exposition de photographies dédiée aux blessures du Grand Orgue, touché par Egon …

©ville Soissons