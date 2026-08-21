L’histoire du vase de Soissons : Exposition d’Alix Guinamard et médiation, Abbaye de Saint-Jean-des-Vignes, Soissons

Informations pratiques

L’histoire du vase de Soissons : Exposition d’Alix Guinamard et médiation 19 et 20 septembre Abbaye de Saint-Jean-des-Vignes Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Alix Guinamard, jeune fondeuse, a été marquée par le récit du vase de Soissons que lui racontait son grand père. Avec son regard d’artiste du XXIe siècle, elle en a fait une histoire sculptée et soudée.

Médiations

Samedi de 10h à 12h, puis de 14h à 15h. Le dimanche de 15h à 17h

Pour les plus jeunes, elle propose une chasse au trésor ponctuée d’un atelier. Pour y participer, il vaut mieux s’inscrire. A confirmer

RV cellier de l’abbaye Saint-Jean-des-Vignes

Abbaye de Saint-Jean-des-Vignes 8 Rue Saint Jean, 02200 Soissons, France Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France 0323933056 https://www.soissons-villerscotterets-tourisme.com/a-voir-a-faire/culture-et-patrimoine/lieux-de-visite/PCUPIC0020010453_abbaye-saint-jean-des-vignes Avec ses flèches qui percent le ciel à plus de 75 mètres, on la confond souvent avec la cathédrale. Fondée au XIe siècle, cette abbaye fut l’une des plus riches du Moyen-âge. De cet édifice ne subsistent que l’élégante façade mais aussi, intacts, le réfectoire des moines, le cloître et les dépendances. Le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine est installé dans l’ancien logis de l’Abbé entièrement restauré. A la périphérie d’une maquette translucide d’un bel effet décoratif de l’abbaye Saint-Jean-des-Vignes, des panneaux explicatifs donnent les clefs de la compréhension de la ville et de son patrimoine. Parking gratuit

Alix Guinamard, jeune fondeuse, a été marquée par le récit du vase de Soissons que lui racontait son grand père. Avec son regard d’artiste du XXIe siècle, elle en a fait une histoire sculptée et de…