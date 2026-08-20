Un centre dédié aux décors romains, unique en Europe : Centre d’études des Peintures murales romaines, Abbaye de Saint-Jean-des-Vignes, Soissons

Informations pratiques

Un centre dédié aux décors romains, unique en Europe : Centre d’études des Peintures murales romaines Dimanche 20 septembre, 14h00 Abbaye de Saint-Jean-des-Vignes Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite des ateliers en présence des archéologues et restaurateurs

Abbaye de Saint-Jean-des-Vignes 8 Rue Saint Jean, 02200 Soissons, France Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France 0323933056 https://www.soissons-villerscotterets-tourisme.com/a-voir-a-faire/culture-et-patrimoine/lieux-de-visite/PCUPIC0020010453_abbaye-saint-jean-des-vignes Avec ses flèches qui percent le ciel à plus de 75 mètres, on la confond souvent avec la cathédrale. Fondée au XIe siècle, cette abbaye fut l’une des plus riches du Moyen-âge. De cet édifice ne subsistent que l’élégante façade mais aussi, intacts, le réfectoire des moines, le cloître et les dépendances. Le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine est installé dans l’ancien logis de l’Abbé entièrement restauré. A la périphérie d’une maquette translucide d’un bel effet décoratif de l’abbaye Saint-Jean-des-Vignes, des panneaux explicatifs donnent les clefs de la compréhension de la ville et de son patrimoine. Parking gratuit

Visite des ateliers en présence des archéologues et restaurateurs

©CEPMR