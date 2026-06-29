IMPROMPTU ET SACRE 9 Allée Claude Debussy Soissons

Soissons

IMPROMPTU ET SACRE

9 Allée Claude Debussy 9 ALLÉE CLAUDE DE BUSSY Soissons Aisne

Tarif : 5 – 5 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-29 20:00:00

fin : 2026-09-29

Date(s) :

2026-09-29

Depuis le commencement de mon travail de chorégraphe,

j’ai évité de travailler sur une oeuvre préexistante majeure.

Depuis mon installation à Évian-les-Bains, j’ai appris qu’au

début du XXème siècle, les Ballets Russes ont passé au moins

un été sur les hauteurs d’Évian-les-Bains.

Ma fascination pour Le Sacre du Printemps a été réveillée

par Émilie Couturier pour son festival du Marathon du

Piano… dont le thème en 2025 est la danse… Embrasser

l’occasion et cette invitation pour écrire un solo pour Sophie

Billon… et plonger dans cette oeuvre musicale immense…

Depuis le commencement de mon travail de chorégraphe,

j’ai évité de travailler sur une oeuvre préexistante majeure.

Depuis mon installation à Évian-les-Bains, j’ai appris qu’au

début du XXème siècle, les Ballets Russes ont passé au moins

un été sur les hauteurs d’Évian-les-Bains.

Ma fascination pour Le Sacre du Printemps a été réveillée

par Émilie Couturier pour son festival du Marathon du

Piano… dont le thème en 2025 est la danse… Embrasser

l’occasion et cette invitation pour écrire un solo pour Sophie

Billon… et plonger dans cette oeuvre musicale immense… .

9 Allée Claude Debussy 9 ALLÉE CLAUDE DE BUSSY Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 59 10 12 cmd@agglo-soissonnais.com

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English :

%AB Since I began my career as a choreographer,

I have %E9vit%E9 working on a major pre-existing piece.

Since moving to Évian-les-Bains, I have learned that in

the early 20th century, the Ballets Russes spent at least

a tour through the hills of Évian-les-Bains.

My fascination with *The Rite of Spring* was reawakened

by Émilie Couturier for her *Marathon du

Piano… whose theme in 2025 is dance… Seizing

the opportunity and this invitation to write a solo for Sophie

Billon… and diving into this immense musical work… %BB

L’événement IMPROMPTU ET SACRE Soissons a été mis à jour le 2026-06-23 par OT du Soissonnais-Valois